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02 Kasım 2017 Perşembe
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    • Samsunspor’da son durum ne

    TFF 1. Ligin 11. Haftasında Boluspor’la oynayacak olan Samsunspor takımında JonathanAyite, Çağrı Ortakaya ve Abdülkerim Bardakçı forma giyemeyecek.

    02 Kasım 2017 Perşembe 11:32
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    Samsunspor’da son durum ne

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    TFF 1. Ligin 11. Haftasında Boluspor ile Samsunspor takımı karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak olan mücadelede Samsunsporda sarı kart ve sakatlık alarmı verildi. Ligde oynanan Gaziantepspor maçında 3-0'lık net skorla galibiyetle ayrılan Samsunspor, maç sonrası Abdülkerim Bardakçı'da JonathanAyite ve Çağrı Ortakaya'nın yanına katıldı. Maç öncesi Ayite ve Çağrı sarı kart sınırındaydı. Abdülkerim Bardakçı, Hasan Hatipoğlu ve Gökay İravul'un, kart gördüğu karşılaşma sonrası ise Abdülkerim'de kart sınırına geldi. Samsunspor'da bu 3'lü eğer Boluspor ile deplasmanda oynanacak maçta kart görürse bir sonra ki haftada cezalı duruma düşerek forma giyemeyecek.

    Ayiti Bolu maçında yok

    Samsunspor'da sakatlığı nedeniyle Gaziantepspor maçında forma giyemeyen JonathanAyite'ninBoluspordeplasmanında da forma giyemeyeceği belirtildi. Samsunspor'da Ligin 9. haftasında deplasmanda oynanan Elazığspor maçında sakatlanan JonathanAyite'den bir kötü haber daha geldi. Arka adelesindeki ödem ve kanama nedeniyle Gaziantepspor maçında forma giyemeyen yıldız oyuncu, Boluspor maçında da oynayamayacak. Samsunspor'un Togolu forveti milli maç sonrası iç sahadaki Adanaspor maçında forma giymesi bekleniyor. Öte yandan aynı müsabakada sakatlanan Kenan Karışık'ın ise Boluspor maçında oynayabilecek duruma geleceği ifade edildi.

    Angan Bolu maçında sıkış yakalamayı hedefliyor

    Samsunspor: Samsunspor'daDavyAngan, performansını daha da yükseltip, ilk 11'e dönmek için çok çalışıyor. Samsunspor'da uzun süren sakatlığının ardından Gaziantepspor maçıyla sahalara dönen DavyAngan, performansını daha da yükseltip, ilk 11'e dönmek için çok çalışıyor. Ancak tecrübeli futbolcunun henüz tam anlamıyla hazır olmadığı, Boluspor maçında da en iyi ihtimalle 45 dakika görev alabileceği ifade edildi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlaması beklenen Angan'ın ikinci yarı maçın gidişatına göre oyuna dahil olması bekleniyor.

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 11., Haftasında

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