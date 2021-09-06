Samsunspor’dan gollü prova 3-0



Haber: C. Kutay Aykan

TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Kırmızı-Beyazlılar, milli arada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Nuri Asan Tesisleri'nde U-19 takımı ile hazırlık maçı yapan Yılport Samsunspor, mücadeleyi Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz ve Eraldo Çinari'nin golleriyle 3-0 kazandı. Karşılaşmada her iki takımın futbolcularının da hırslı görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. Sakatlığı bulunan ve henüz hazır olmayan isimler maçta forma giymedi.

Maçtan notlar

Yılport Samsunspor'un yıldız futbolcusu Mehmet Akyüz, hazırlık maçındaki hırslı ve istekli görüntüsü ile alkış topladı. Tecrübesini sahaya yansıtmaya çalışan golcü futbolcu, zaman zaman takım arkadaşlarına da uyarılarda bulundu. Kırmızı-Beyazlıların yıldızı Yasin Öztekin, U-19 ile oynan hazırlık maçında da son derece istekliydi. Kaptan Yasin, karşılaşmada gol perdesini de açan isim oldu. Kırmızı-Beyazlıların başarılı file bekçisi Nurullah Sağlam, U-19 ile oynana hazırlık maçında bu kez takım arkadaşlarına rakip oldu. U-19 takımının kalesini koruyan Nurullah, performansı ile beğeni topladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021, 11:03