Haber: Erdal Tanrıverdi

Abdülkerim Bardakçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirtti. Samsunspor'u puan tablosunda üst sıralara çıkarmayı hedeflediklerini aktaran 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "Takımın üzerinde bir şanssızlık var. İnşallah bu şanssızlığı kıracağız. Ayrıca maçlarımızda çok bariz hakem hataları oluyor. Her şeye rağmen ligde kalacağımızdan endişem yok." ifadelerini kullandı. Kırmızı­beyazlı futbolcu Hasan Kılıç da ligde hafta sonu sahalarında Boluspor ile yapacakları maçla çıkışa geçmek istediklerini anlatarak, "Takım olarak iyi futbol oynuyoruz ancak bunu sonuca yansıtamıyoruz. Boluspor maçıyla seri yakalayabilirsek üzerimizden stresi atmış oluruz. Umarım Boluspor maçı bizim açımızdan başlangıç olur. Zaten birkaç maç kazanırsak gerisi gelir." diye konuştu. Hazırlıklar başladı Samsunspor, Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 ve dar alanda kısa pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Abdülkerim Bardakçi Sakatlıkları süren Furkan Köse, Vedat Bora ve Ahmet Burak Solakel, idmana katılmadı.