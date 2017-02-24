Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor maçıyla iyi bir çıkış yakalayacaklarını söyleyen Hasan Kılıç ise şunları söyledi: "Takım olarak iyi futbol oynuyoruz fakat bir türlü sonuca yansıtamıyoruz. İnşallah bu hafta Boluspor maçından galibiyet alıp ondan sonra seri yakalamak istiyoruz. Önümüzde 13 maç kaldı. Artık her maç final şeklinde geçecek."

BOLUSPOR'A HAZIRLANIYORLAR...

Öte yandan Samsunspor, 26 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacakları Boluspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Osman Özköylü gözetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular güç ve rehabilitasyon, 5'e 2, istasyon ve çift kale maç yaparak çalışmalarını tamamladı.