Samsunspor’un hazırlık maçı programı belli oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçlarında Sakaryaspor ile Azerbaycan 1. lig ekiplerinden Sumqayıt PFK ile karşılaşacak.

Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, yeni sezon ikinci etap hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Samsunspor, 21 Temmuz Perşembe günü Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Abant’ta bulunan otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Samsunspor, 25 Temmuz Pazartesi günü ise Gerede’de kamp yaptığı otelin sahasında saat 13.00'te Sumqayıt PFK ile karşı karşıya gelecek.