Samsunspor’un hazırlık maçı programında değişiklik

Haber: C. Kutay Aykan

TFF 1. Ligde mücadele eden Yılport Samsunspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 Ağustos Cumartesi günü Çorumspor FK ile Samsun’da oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi. Samsunspor aynı gün Giresun’da Giresunspor ile oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Samsun’da sürdüren Yılport Samsunspor lig başlamadan önce hazırlık maçı oynamayı da sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun’da oynanması planlanan Çorumspor FK maçı rakibin isteği üzerine iptal edildi. Kırmızı beyazlı ekibimiz aynı gün Giresunspor ile oynayacak.

Hazırlık maçında yapılan değişiklik ile ilgili Samsunspor Kulübünden yapılan bilgilendirme şu şekilde: “Takımımızın 7 Ağustos Cumartesi günü Çorumspor FK ile oynayacağı hazırlık maçı Çorumspor FK’nın talebi üzerine iptal edilmiştir. Takımımız 7 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da Giresunspor ile Giresun’da hazırlık maçı yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.