Haber: Esra Öztürk

Sandallarspor Spor Kulübü Derneğinin haftasonunda yapılan olağan Genel kurul toplantısı sonucunda Niyazi Teke yeniden başkanlığına seçildi. Niyazi Teke 1996 yılından bu yana başkanlık görevi devam ediyor. Niyazi Teke aynı zamanda Sandallarspor Spor Kulübü’nde Teknik direktörlük görevini de yapmaya devam ediyor. Kongre sonrası konuşan Teke, “Bundan sonra da spor adına faaliyetlerimiz sürecektir. Salon sporlarında da faaliyet göstermekteyiz” dedi.

Sandallaspor’da yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil)

1-Niyazi Teke

2-Azmi Çiftçi

3-Fahri Çetin

4-Mutlu İleri

5-Mustafa Budakoğlu

Yönetim Kurulu (Yedek)

1-Basri Çiftçi

2-İbrahim Budakoğlu

3-Cemil Çetin

4-Erol Teke

5-Hikmet Dursun