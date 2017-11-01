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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Sane’nin ayağı kırıldı

    Sezon başında Boluspor A takımına transfer olan ve U21 takımında maçlara çıkan Senegalli futbolcu Cherif Salif Sane’nin , Çaykur Rizespor U21 takımı ile oynanan maçta yaşadığı gol sevinci sırasında ayağı kırıldı.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 10:02
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    Sane’nin ayağı kırıldı

    Haber: Semih Baykal

    Lig’in 10’ncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor U21 takımı ile karşılaşan Boluspor U21 takımı maçı 3-2 kazandı. Sağanak yağmur altında oynan karşılaşmada Kırmızı Beyazlıların 3’ncü golünü atan Kutay Aydın'ın gol sevincine katılmak isteyen 22 yaşındaki Senegalli futbolcu Cherif Salif Sane, göletlerin de oluştuğu saha zeminde kayarken ayağını kırdı. Maçta oynadığı başarılı futbolla takımına 1 asist 1 gol ile katkı sağlayan Senegalli oyuncu, yaşadığı talihsiz olayla takım arkadaşlarını göz yaşlarına boğdu. Sağ ayak bileği çıkan ve ayak bileği üst kısmında bulunan tiba kemiğinin kırıldığı öğrenilen futbolcuya ilk olarak saha içindeki sağlık görevlileri müdahale etti. Daha sonra futbolcu

    ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinin ardından genç oyuncu Bolu’ya sevk edildi.

     

     

     

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