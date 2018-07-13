Haber: Gönül Olutürk

Bolu'da konakladığı otelde yaptığı antrenmanla sezon başı hazırlıklara başlayan TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’da futbolcuların tamamı kampta yer aldı. Sarı yeşilli ekibin Teknik Direktörü Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular antremanı koşu çalışmaları ile tamamladı.

Şanlıurfaspor'un kampına teknik heyetin yanı sıra kulübün Yönetim Kurulundan Mehmet Reşat Özmen ve İsmail Murat Şahin de eşlik ediyor. Kamp çalışmalarını iki etaptan oluşturacak olan Şanlıurfaspor, 19 Ağustos’ta Şanlıurfa'ya dönecek ve yeni sezon hazırlıklarına burada devam edecek.