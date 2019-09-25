Şansı iyi değerlendiremediler

Haber: Esra Perçin
Ziraat Türkiye kupası 3. eleme turunda 3. lig ekibi Payasspor'a elenen Boluspor sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkmıştı. Teknik direktör Osman Özköylü ligde fazla şans bulamayan birçok oyuncusuna bu maçta yer verirken, bu karşılaşmada görev alan isimler verilen şansı iyi değerlendiremeyerek ekibimizin kupadan elenmesine engel olamadılar. Golsüz sona eren maçta uzatmada atılan goller eşitliği bozamazken, penaltı atışları sonrası Payasspor 4-2'lik sonuçla Boluspor'u kupanın dışına itmişti.