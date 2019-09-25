Şansı iyi değerlendiremediler

Ziraat Türkiye Kupası 3.eleme turunda deplasmanda Payasspor’a penaltılar ile elenen Boluspor’da teknik direktör Osman Özköylü yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkarken, ilk on bir de yer alan oyuncular vasatı aşamadı.