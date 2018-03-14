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14 Mart 2018 Çarşamba
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    • “Şansımız devam ediyor”

    Boluspor takımı ligde 28.haftada Samsunspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

    14 Mart 2018 Çarşamba 12:56
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    “Şansımız devam ediyor”
    Haber: Semih Baykal

    Kırmızı Beyazlılar Samsunspor maçı hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Antrenman öncesi Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar Samsun maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çaykur Rizespor’a yenilerek avantaj kaybettiklerini söyleyen Karafırtınalar"Biraz avantaj kaybettik. İlk iki ve ilk altı içinde şansımız devam ediyor. Çok önemli bir Samsunspor maçı var. Onların Gaziantepspor maçı mağlubiyeti kimseyi aldatmasın. O tamamen konsantrasyon eksikliği ile oynanan bir maç. Biz de aynı şekilde gidersek orada aynı şekilde hüsrana uğrayabiliriz. Bizim ne kadar zor bir maç oynayacağımızı oyunculara anlattım" dedi.

    Seriyi devam ettiremediklerini belirten Sait Karafırtınalar "Bir seri geldi 6 maç. 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 7'inci maçta da mağlup olduk. Olmasını istemezdim. Bu oyunu kalan 7 maça taşırsak ilk 2'deki yerimizi alırız. Bundan sonra kaybetmeyi düşünmüyoruz. Futbolda herşey var tabii. Bu oyun onu gerektiriyor. Biz iyi bir takımız. Coşkulu, arzulu oynadığımız zaman zaten kalitemiz var. Biz adım daha öne çıkıyoruz. Çaykur Rizespor maçında da bu oldu ama pozisyonları değerlendiremedik. Önümüzde 7 tane her biri ayrı bir final olan maç varSonra yerdeki ve daha sonra da havadaki kuşu tutmak gerek. İlk 2, uzak hedefimiz demiştim geçtiğimiz günlerde. Bunu korktuğumdan ya da çekindiğimden söylememiştim. Diğer takımlar açısından da bakmak lazım. Empati yapmak lazım. İlk 6'nın içerisinden çıkmak da büyük başarı." ifadesini kullandı" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Takımı, Ligde, 28.haftada, Samsunspor

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