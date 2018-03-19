Haber: Semih Baykal

Sahada iyi bir oyun sergilediklerini belirten Sait Karafırtınalar"Samsun'a zafer için gelmiştik ama 1 puanla dönüyoruz. Hiç yoktan iyidir. Sahada iyi bir oyun vardı, rakibimiz de üst düzey oyun sergilemedi ama iyi mücadele etti. Samsunspor'un geçen haftaki moralsizliği onlar için doping gibi olmuş, bizim için de geçen hafta kaybettiğimiz maç bizi biraz daha sarmış ve yormuş. Bu milli takım arası bize çok iyi gelecek. Şu anda ilk 6'nın içindeyiz, inşallah sezon bitiminde de orada oluruz. Lig ikinciliği şansımız halen devam ediyor ama ilk 6 içinde kalmak da önemliydi ve bunu başardık” ifadelerini kullandı.