banner133

banner130

banner101

19 Mart 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Şansımız halen devam ediyor”

    1.Ligin 28.haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maç sonu açıklamalarda bulundu.

    19 Mart 2018 Pazartesi 13:13
    Bu haber 60 kez okundu
    “Şansımız halen devam ediyor”
     

    Haber: Semih Baykal

    Sahada iyi bir oyun sergilediklerini belirten Sait Karafırtınalar"Samsun'a zafer için gelmiştik ama 1 puanla dönüyoruz. Hiç yoktan iyidir. Sahada iyi bir oyun vardı, rakibimiz de üst düzey oyun sergilemedi ama iyi mücadele etti. Samsunspor'un geçen haftaki moralsizliği onlar için doping gibi olmuş, bizim için de geçen hafta kaybettiğimiz maç bizi biraz daha sarmış ve yormuş. Bu milli takım arası bize çok iyi gelecek. Şu anda ilk 6'nın içindeyiz, inşallah sezon bitiminde de orada oluruz. Lig ikinciliği şansımız halen devam ediyor ama ilk 6 içinde kalmak da önemliydi ve bunu başardık” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: 1.Ligin, 28.haftasında, Samsunspor, 0-0, Berabere

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Acıdı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “İlk Ders”Mahir Ünal’dan…
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADIN NASIL GENÇ KALIR
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu İLLA BİR SEBEP Mİ LAZIM?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel GÜNCELLENİYORUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben” adı nereden geliyor ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ AMASYA’DA BULUŞTU
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124