Haber: Esra Öztürk

Ligin 27. Haftasında iyi mücadele etmelerine rağmen Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildikleri ve artık Samsun maçına odaklandıklarını belirten Başkan Necip Çarıkcı"Deplasmanda oynayacağımız Samsunspor maçına odaklandık. Samsunspor maçını kazanarak Çaykur Rizespor maçını telafi edeceğiz.Şampiyonluk konusunda Çaykur Rizespor daha şanslı görünüyor. İkincilik için çok talip var. İlk 6 konusunda da büyük bir yarış var. Bu ligde Gaziantepspor düşmüş durumda. Düşmemek için alt sıralarda mücadele yaşanıyor.Puan cetvelinde ilk 6 takım arasında kalmak ve ilk 2 şansımızı zorlamak istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bizim tek derdimiz var. Önümüzdeki 7 maçtan 18 puan alarak 61 puanla ligde şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Ligde geri kalan maçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunun Başkan Necip Çarıkçı "Bundan sonraki maçlarımız, diğer takımlara göre avantajlı gibi duruyor. Ama futbol sahada oynanıyor. Mücadele etmeden maç kazanılmıyor" ifadelerini kullandı.

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı son olarak iç sahada ve deplasmanda takımı yalnız bırakmayan Boluspor taraftarına teşekkür etti.