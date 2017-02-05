Haber: Erdal Tanrıverdi

Antalya kampına takımla birlikte katılan Santos Fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Mersin idmanyurdu maçında kadroda olması için seferberlik ilan ettiği öğrenildi. En son Yeni Malatya maçında forma giyen Santos Fenerbahçe doktorlarına tedavi olurken, geçtiğimiz haftada Barselona'ya da kontrole gitmişti. Yıldız oyuncunun Mersin idmanyurdu maçına yetiştirileceği öğrenildi.

DÖN ARTIK ANDRE...

Takım arkadaşlarının da sürekli moral verdiği Andre Santos'un bir an önce sahalara döneceği günü camianın da sabırsızlıkla beklediği öğrenildi.