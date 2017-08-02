Haber: Esra Öztürk

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şu anda Boluspor'da forma giyen Andre Santos instagram hesabından sarı lacivertli taraftarları duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Boluspor'da futbol hayatını sürdüren Andre Santos'un geçtiğimiz günlerde Dani Alves ile birlikte ortak futbolcu menajerliği için ofis kuracağı iddiası ESPN'de yayınlandı.

“Belki Bolu’da ya da Fenerbahçe’de çalışırım”

Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz Ocak ayında eski kulübü Fenerbahçe hakkında Goal'e verdiği röportajda, "Fenerbahçe yöneticileriyle, başkan Aziz Yıldırım ile bağlarım hala çok güzel ve kuvvetli. Yani insanın hedefleri hemen değişebiliyor, bir de futbol dünyasında her şey çok hızlı değişebiliyor. Bugün düşündüğünüz bir şey, bir sene sonra çok farklı bir yere gidebiliyor. Tabii ki ben futbolun içinde kalmak, futbolda çalışmak istiyorum. Ama kim bilir, belki Bolu'da çalışırım, belki Fenerbahçe'de görev alırım, kim bilebilir… Ama her gün kafamda başka bir şeyler oluşuyor açıkçası. Yaşlandıkça fikirler de hızlı değişiyor galiba." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Andre Santos'un Fenerbahçe formasıyla paylaştığı fotoğraf taraftarları duygulandırdı. Brezilyalı futbolcu, "Zaman birçok şeyi unutturur ama bazı anlar hiç silinmez." ifadelerini kullandı.