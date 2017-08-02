banner133

banner128

banner101

02 Ağustos 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Santos Fenerbahçelileri duygulandırıyor

    Boluspor’lu Andre Santos sosyal medyadan sarı lacivertli formayla paylaştığı fotoğrafta taraftarları duygulandıran bir mesaj yayınladı.

    31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:14
    Bu haber 228 kez okundu
    Santos Fenerbahçelileri duygulandırıyor

    Haber: Esra Öztürk

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şu anda Boluspor'da forma giyen Andre Santos instagram hesabından sarı lacivertli taraftarları duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Boluspor'da futbol hayatını sürdüren Andre Santos'un geçtiğimiz günlerde Dani Alves ile birlikte ortak futbolcu menajerliği için ofis kuracağı iddiası ESPN'de yayınlandı.

    “Belki Bolu’da ya da Fenerbahçe’de çalışırım”

    Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz Ocak ayında eski kulübü Fenerbahçe hakkında Goal'e verdiği röportajda, "Fenerbahçe yöneticileriyle, başkan Aziz Yıldırım ile bağlarım hala çok güzel ve kuvvetli. Yani insanın hedefleri hemen değişebiliyor, bir de futbol dünyasında her şey çok hızlı değişebiliyor. Bugün düşündüğünüz bir şey, bir sene sonra çok farklı bir yere gidebiliyor. Tabii ki ben futbolun içinde kalmak, futbolda çalışmak istiyorum. Ama kim bilir, belki Bolu'da çalışırım, belki Fenerbahçe'de görev alırım, kim bilebilir… Ama her gün kafamda başka bir şeyler oluşuyor açıkçası. Yaşlandıkça fikirler de hızlı değişiyor galiba." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Andre Santos'un Fenerbahçe formasıyla paylaştığı fotoğraf taraftarları duygulandırdı. Brezilyalı futbolcu, "Zaman birçok şeyi unutturur ama bazı anlar hiç silinmez." ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’lu, Andre, Santos, Sosyal, Medyadan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Köprübaşı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR DOĞA’NIN DÜZENİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TAŞLAR
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ (V)
  • Suat Tosun Suat Tosun MANGAL MANGAL OVADA KAL !
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “YAMAN”lardan BOLU’ya “KARPALAS”lı İstihdam..
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş AKKUŞ’UN GÜRGENLERİ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KÜÇÜK DOKUNUŞLAR BÜYÜK MUCİZELER YARATIR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bolu’ya yine 3
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Çifte Ceza
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “ALAMANYA”
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Müftü Kendini Mengen’in Sahibi Sanıyor!
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Bolu'nun farkında olmadığı dostları
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Boluluların Demokrasi Sınavı
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversite Olarak Layık Olduğumuz Yerde Değiliz
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Yeni yuva kuranlara mutluluklarının daim olması dileğiyle
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLU BELEDİYESPOR BASKETBOL - 1
  • Makinist Makinist Adalet diyemedim
  • Nihal Eker Nihal Eker YAĞMURA RAĞMEN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124