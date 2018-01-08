Haber: Semih Baykal

Kamu oyunda Andre Santos’un Antalya kampına neden katılamadığı yönünde tepkiler gelmişti. Bu tepkiler üzerine Boluspor yönetimi açıklama yaparak Santos, dışında Pedro Franco ve Chukwuma Akabueze’nin de Yönetim kurulu ve Teknik heyetin bilgisi dahilinde 1 gün izinli olduğunu açıklamıştı. İzin süreleri tamamlanan başta kaptan Andre Santos, Pedro Franco ve Chuwuma Akabueze kampa katıldı. Futbolcular takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.