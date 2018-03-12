Haber: Gönül Olutürk

Boluspor takım kaptanı Brezilyalı yıldız AndreSantos doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla ünlü bir mekana gitti. Günaydın’ın “Ortaköy çapkını” başlığı altında verdiği habere göre Santosmekandan2 kadınla beraber çıktığı iddia edildi. Santos’un, Sabah Gazetesi’nin magazin eki olan Günaydın’a “Ortaköy çapkını” başlığıyla manşet olduğu haber şu şekilde;

AndreSantos, doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla Ruby’ye gitti, mekandan iki kadınla çıktı.Fenerbahçe’nin eski Brezilyalısı AndreSantos, önceki gece Ortaköy’de yakayı ele verdi.Evli ve bir erkek çocuk babası olan Santos, yaşgünü kutlaması sonrası mekandan iki kadınla birlikte çıktı. Santos, görüntülenince panik yaşadı.