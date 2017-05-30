Haber: Ceylan Beykoz
Son maçta kırmızı kart gören Santos, “Bütün taraftarlarımıza minnettarım. Elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi. İşte Andre Santos'un İnstagram'dan yaptığı o açıklama;
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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