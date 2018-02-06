Haber: Semih Baykal

Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Neymar 26. yaşını Paris'te düzenlenen bir parti ile kutladı. Boluspor’un kaptanı Andre Santos’ta, ligin 20. Haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile oynanan ve 2-0 mağlup ayrıldıkları maçtan sonra takıma verilen 1 günlük izin sayesinde uçakla Paris’e giderek Neymar’ın doğum günü partisine katıldı. Santos’la birlikte Partiye uçakla Fransa dışından 50 davetli katıldı. Andre Santos, Brezilya milli takımından eski takım arkadaşı Dani Alves ile birlikte gecenin yıldızı oldu.