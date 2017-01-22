Özel Haber: Ceylan BEYKOZ

Boluspor'un yıldızlarından olan Andre Dos Santos'a eski takımında forma terleten ve Arsenal yıllarından arkadaşı olan Robin Van Persie'den anlamlı bir hediye geldi. Bu hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra Robin Van Persie, Santos'a imzalı bir forma hediye etti. Formanın üstüne ise Persie eski dostu için şu ifadeleri kullandı "Benim büyük arkadaşım. Sen tiki takanın en iyisisin". Santos ise formanın üzerinde yer alan ifadelere karşılık "Çok mutluyum çünkü kardeşimi, büyük arkadaşım bana özel bir hediye verdi. Tiki taka için teşekkürler" dedi.