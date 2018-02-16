Haber: Semih Baykal

Ligin 22. Haftasında Pazar günü saat: 18:00’da deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Boluspor, maçın hazırlarını hafta başından beri kendi tesislerinde sürdürüyor. Boluspor'un tecrübeli oyuncusu Andre Santos maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlı takım arkadaşları ile bu hafta hiç çalışamadı. Hafif sakatlığı bulunan Santos birkaç gündür salonda çalışıyor. Salonda tek başına çalışan Santos'un pazar günü oynanacak Adana Demirspor maçı için cumartesi günü yola çıkacak kafileye dahil olup olmayacağı cuma günü yapılacak son çalışma sonrası netlik kazanacak.