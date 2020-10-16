Saran Media, NBA TV'nin sinyalini kesti

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye'de birçok Premier spor içeriğinin yayın haklarını elinde bulunduran Saran Media Group, NBA TV'nin beIN Media Group'ta Digiturk platformunda devam edip etmeyeceğine dair kamuoyuyla önemli bir açıklama paylaştı. Saran Media Group'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde: Türkiye yayın hakları Saran Media Group'a ait olan NBA TV ile beIN Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki mevcut anlaşma 14 Eylül 2020 tarihinde sona ermiştir. Aradan geçen süre zarfında, beIN Media Group yönetimi, geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılmamıştır. Tüm anlaşmazlıklara rağmen, basketbol severleri mağdur etmemek için mevcut sezonun bitmesi beklenmiştir. NBA 19/20 sezonu sona erdiğinden NBA TV kanalının Digitürk platformundaki yayınına son verilecektir.

NBA TV'yi izlemeye devam edebileceğiniz platform ve kanallar:

D-Smart 72. Kanal

TV +76. Kanal

Tivibu 75. Kanal

Kablo TV 242. Kanal

Vodafone TV 13. Kanal

Saran Media, S Sport'un da sinyalini kesmişti

Saran Media Group daha önce aynı gerekçeyle S Sport kanallarının yayınlarını da Digiturk paltformunda durdurmuştu.