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03 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Saray 2 Pastanesi İkinci Sıraya Yerleşti

    12’inci Veteranlar Turnuvası’nda dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde A grubunda oynanan 4 karşılaşma ile 5.hafta heyecanı sona erdi. Grupta iddialı durumda bulunan Saray 2 Pastanesi üst sıralara tırmanmak isteyen Jotun Hisarspor ile karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düşmesine rağmen üst üste iki gol birden bulan Saray 2 Pastanesi Kral Pide sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

    03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:51
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    Saray 2 Pastanesi İkinci Sıraya Yerleşti

    Haber: Esra Öztürk

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında 5’inci haftada geride kaldı. Birbirinden güzel maçların oynandığı 5’inci haftada Saray 2 Pastanesi Kral Pide ile Jotun Hisarspor karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmaya daha istekli başlayan Jotun Hisarspor rakip kalede daha etkili olan taraf oldu. Karşılaşmada ilk yarının son dakikalarına kadar iki takımda gol yollarında etkisiz kaldı. 28.dakikada sahneye çıkan Harun attığı güzel golle takımını 1-0 öne geçirdi ve devre Jotun Hisarspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

    Dakikalar ilerledikçe sinirlerde gerilmeye başladı. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen Saray 2 Pastanesi Kral Pide ilk yarıya oranla ikinci yarıda rakip kalede daha etkili olmaya başladı. Karşılaşmanın 42.dakikasında ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadele sonrasında hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Mustafa Bozok kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi ve skora denge getirdi. Golden sonra maçı kazanmak adına daha da istekli bir futbol sergileyen Saray 2 Pastanesi Kral Pide gelişen hızlı atakta Mustafa Bozok’un kaydettiği ikinci golle bir anda öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Saray 2 Pastanesi Kral Pide kalesini gole kapattı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 10’a yükselten Saray 2 Pastanesi Kral Pide Çelikpençe’nin puan kaybetmesi ile 2’inci sıraya yerleşti. Jotun Hisarspor ise 6 puanla 5’inci sırada kaldı.

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