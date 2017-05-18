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18 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Saray 2’nin Rakibi Cengizay

    12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında grup maçları tamamlandı. Nefes kesen karşılaşmaların oynandığı son haftada çeyrek final şansı bulunan Bolu Beton, çeyrek finale çıkmayı bir hafta öncesinden garantilemiş Saray 2 Pastanesi Kral Pide ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Saray 2 Pastanesi Kral Pide grubu ikinci olarak tamamladı ve çeyrek finalde Cengizay İnşaat’ın rakibi oldu.

    18 Mayıs 2017 Perşembe 14:23
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    Saray 2’nin Rakibi Cengizay

    Haber: Esra Öztürk

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Dün oynanan grup maçları sonunda çeyrek finale kalan takımlar belli olurken, Bolu Beton ile Saray 2 Pastanesi Kral Pide karşı karşıya geldi.

    İki takımında istekli başladığı karşılaşmada daha organize olan Saray 2 Pastanesi Kral Pide takımı 10’uncu dakikada Gökhan Kurnaz’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre Saray 2 Pastanesi Kral Pide’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda goller arka arkaya gelmeye başladı. 37 ve 40’uncu dakikalarda yine sahneye çıkan Gökhan Kurnaz bir anda farkı üçe çıkardı. Bu iki golün ardından 3-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Bolu Beton Umut’un golüyle farkı ikiye indirdi. Bu golden yalnızca üç dakika sonra Muzaffer Çatak bir kez daha Bolu Beton ağlarını havalandırdı ve yeniden farkı üçe çıkardı. Karşılaşmada son sözü ise Umut söyledi ve mücadele Saray 2 Pastanesi Kral Pide’nin 4-2’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorun ardından topladığı 14 puanla grubunu 2’inci tamamlayan Saray 2 Pastanesi Kral Pide çeyrek finalde B grubunu 3’üncü sırada tamamlayan Cengizay İnşaat ile eşleşti.

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Futbol, Turnuvasında, Grup

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