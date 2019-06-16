Saray Pastanesi Gol Yağdırdı

Bu yıl İsmail Benli ve Aydın İnceayan adına düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvası’nda A Grubu’nun ilk maçında Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı, Sem-mak’a gol yağdırdı: 10-0.

Saray Pastanesi Gol Yağdırdı

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan ilk hafta mücadelesinde Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı genelde profesyonel liglerde daha önce oynamış oldukça tecrübeli isimlerle sahaya çıktı. Maça Sem-Mak karşısında çok iyi başlayan Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı oyunun ilk dakikalarında 1-0 öne geçti. Üst üste akınların sürdüren aynı ekip 2.golü de kalecinin topu elinden kaçırması sonrası buldu. Sem-mak ilk yarıda çok fazla pozisyon bulamayınca soyunma odasına Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı 5-0 gibi rahat bir skorla gitti. 2.yarıda da oyunun şekli değişmedi. Sem-Mak fırsatları harcarken, Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı ise ilk bölümde durumu 7-0’a getirdi. Farkı daha da açan aynı ekip maçtan 10-0 galip ayrılarak turnuvanın en büyük favorilerinden biri olduğunu gösterdi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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