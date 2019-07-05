Saray Pastanesi Lider Tamamladı

Haber: Birol Ertunç

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan 7.haftanın ilk maçında heyecan tavan yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya çıktı. Maçın 25.dakikasında Jotun Hisarspor 1-0 öne geçti. Bu gol Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımının turnuvada ilk kez geriye düşmesi anlamına geliyordu. Ancak 2 dakika sonra gelen basit savunma hatası Jotun Hisarspor’a pahalıya patladı ve Saray Pastanesi 1-1 eşitliği yakaladı. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. 2.yarıda ilk dakikalarda Saray Pastanesi Jotun Hisarspor’un bir süre itiraz ettiği pozisyonda 2-1 öne geçti. Bu golden hemen sonra gelen 3.gol Saray Pastanesi takımını rahatlattı. Son saniyelerde bir gol daha bulan Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı maçtan 4-1 galip ayrılarak A Grubunu lider tamamladı. Bu sonuçla Saray Pastanesi takımı B Grubu 4.sü ile çeyrek finalde oynamaya hak kazandı. Jotun Hisarspor ise grubu 3.sırada bitirdi. Jotun Hisarspor B Grubu 2.si BESK takımı ile eşleşti. Çeyrek final maçları önümüzdeki hafta oynanacak.

Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin: Ahmet, Adem, Ali, Bahadır, Engin, Gökhan, Sercan, Yetiş, Sinan, İlkay, Volkan, Hacı, Mustafa, Fatih, Savaş, Ali Osman

Jotun Hisarspor: Erdal, Hakan, Ferda, Ercan, Murat, Senim, Şenol, Ümit, Ufuk, Fatih, Suat, Ertan, Alaattin, Mustafa Yörükoğlu, Mustafa Özer, İlhan, Harun