Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçın ilk bölümleri başa baş geçse de Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı 1-0 öne geçtikten sonra 2.golü de çabuk buldu: 2-0. Saray Pastanesi takımı 3-0 öne geçtikten sonra 1965 Boluspor Taraftarlar Derneği takımı penaltı kazandı ancak bu penaltı atışı gol olmayınca skor değişmedi. Turnuvanın en iddialı takımlarında olan Saray Pastanesi ilk yarıyı son bölümde bulduğu golle 4-0 önde kapattı. 2.yarının hemen başında 5.gol geldi: 5-0. Oyunu tamamen koparan Saray Pastanesi 6.golü attıktan sonra penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 7-0. Karşılaşmayı 7-0 kazanan Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı. Saray Pastanesi yarı finalde Güzelsur İnşaat ile eşleşirken, 1965 Boluspor Taraftarlar Derneği ise turnuvaya veda etti.

Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin: Ahmet, Adem, Ali, Bahadır, Engin, Gökhan, Sercan, Yetiş, Sinan, İlkay, Volkan, Hacı, Mustafa, Fatih, Savaş, Ali Osman

1965 Taraftarlar Derneği: Zikrullah, İzzet, Remzi, Mustafa, Aydın, Serkan, Engin, Murat, Sedat, Burak, Seyfi, Yakup, Nizam, Murat, Orhan, Levent, Volkan