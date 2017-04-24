Haber: Aysun Beykoz

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası heyecanı soğuk havaya rağmen tüm hızıyla devam ediyor. A grubunda ilk maçını kayıpsız geçen Saray 2 Pastanesi Kral Pide ilk maçta kaybeden Sem-Mak ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Saray 2 Pastanesi Kral Pide olurken, ilk gol Mesut’un ayağından geldi ve Saray 2 Pastanesi Kral Pide skoru 1-0’a getirdi. Oyun üstünlüğü ele geçiren Saray 2 Pastanesi Kral Pide takımında sahneye çıkan Mustafa Uygan farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. İki farklı geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Sem-Mak 17.dakikada frikikten golü bulmasına rağmen karşılaşmanın hakemi düdükten önce atışın kullandığını belirterek golü iptal etti. Karşılaşmanın 24.dakikasında Aydın’la bir gol daha bulan Saray 2 Pastanesi Kral Pide devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Saray 2 Pastanesi Kral Pide ilk dakikalarda Mustafa Uygan’la bir gol daha bularak farkı 4’e çıkardı. Bu golden sonra iyiden iyiye moral olarak düşüş yaşayan rakibi karşısında daha rahat bir oyun sergilemeye başlayan Saray 2 Pastanesi Kral Pide 2 gol Aydın’la bir gol de Murat’la bularak farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Sem-Mak karşılaşmanın 22.dakikasında gol bulmasına rağmen son sözü yine Aydın söyledi ve Saray 2 Pastanesi Kral Pide sahadan 8-1 galip ayrıldı. Bu skorun ardından Saray 2 Pastanesi Kral Pide puanını 6’ya yükseltirken, Sem-Mak henüz puanla tanışamadı.