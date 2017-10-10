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10 Ekim 2017 Salı
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    • Sarı kartlar havada uçtu

    Milli maçlar nedeniyle ligler araya girdi. TFF 1.Ligde 7 hafta sonunda oynanan 63 maçta toplam 324 sarı kart ve 12 kırmızı kart çıktı.

    10 Ekim 2017 Salı 16:29
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    Sarı kartlar havada uçtu

    Haber: Semih BAYKAL

    Milli maç arası nedeniyle tüm liglerde olduğu gibi TFF 1. Ligde 1 hafta ara verildi. Bu ara öncesi ligde 7 haftada toplam 63 maç oynandı. 63 maçta toplam 234 sarı kart çıktı. Ligde hafta başına ortalama 46,2 sarı kart çıkarken maç başına ortalama 5,14 sarı kart düşüyor. 7 hafta sonunda ise ligde sadece 12 kırmızı kart çıktı. En az sarı kart gören takım ise 12 sarı kart ile Balıkesirspor Baltok takımı oldu. En fazla sarı kart gören takım ise 24 sarı kart ile Adanaspor takımı oldu. Ligde sadece 10 takım kırmızı kart gördü. En fazla kırmızı kart gören iki takım var. Bunlar 2 şer kırmızı kartla Adanaspor ve Manisaspor takımları. Balıkesirspor Baltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Ümraniyespor, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor ve Altınordu takımları ise sadece birer kere kırmızı kart görü. Temsilcimiz Boluspor hiç kırmızı kart görmezken 7 hafta sonunda 19 sarı kart görerek maç başına 2,7 sarı kart ortalamasıyla 10. sırada yer alıyor.

    Ligde sarı kart sıralaması şu şekilde;

    1.Balıkesirspor Baltok: 12 sarı kart, 1 kırmızı kart. Ortalama 1,7 sarı kart

    2.Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 12 sarı kart, 1 kırmızı kart. Ortalama 1,7 sarı kart

    3.Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: 14 sarı kart. Ortalama 2 sarı kart

    4.Elazığspor: 14 sarı kart, 1 kırmızı kart. Ortalama 2 sarı kart

    5.İstanbulspor A.Ş: 15 Sarı kart. Ortalama 2,1 sarı kart

    6.Manisaspor: 15 sarı kart, 2 kırmızı kart. Ortalama 2,1 sarı kart

    7.Adana Demirspor: 16 sarı kart. Ortalama 2,2 sarı kart

    8.Çaykur Rizespor A.Ş: 18 sarı kart. Ortalama 2,5 sarı kart

    9.Gaziantepspor: 18 sarı kart, 1 kırmızı kart. Ortalama 2,5 sarı kart

    10.Boluspor: 19 sarı kart. Ortalama 2,7 sarı kart

    11.Ümraniyespor: 19 sarı kart,1 kırmızı kart. Ortalama 2,7 sarı kart

    12.MKE Ankaragücü: 19 sarı kart,1 kırmızı kart. Ortalama 2,7 sarı kart

    13.Eskişehirspor: 19 sarı kart,1 kırmızı kart. Ortalama 2,7 sarı kart

    14.Samsunspor: 21 sarı kart. Ortalama 3 sarı kart

    15.Akın Çorap Giresunspor: 22 sarı kart. Ortalama 3,1 sarı kart

    16.Altınordu A.Ş: 23 sarı kart, 1 kırmızı kart. Ortalama 3,2 sarı kart

    17.Denizlispor: 24 sarı kart. Ortalama 3,4 sarı kart

    18. Adanaspor: 24 sarı kart, 2 kırmızı kart. Ortalama 3,4 sarı kart

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