Haber: Semih Baykal
22 Aralık 19114’te başlayıp, 9 Ocak 1915’te biten Sarıkamış Harekatı 18 gün sürdü. Askerlerin donarak ve hastalanarak hayatını kaybettiği harekatın üzerinden 103 yıl geçti. Bolu Valiliği ve Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ortaklaşa 6-7 Ocak tarihleri arasında Abant’ta Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenleyecek. Anma programı 6 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da 90 Meşaleli gencin yürüyüşüyle başlayacak. Programının 2.Gününü olan 7 Ocak Pazar günü katılmak isteyen vatandaşlar için saat 8.30’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün önünden Abant’ta servis kaldırılacaktır. Sarıkamış Anma Programı şu şekilde;
6 Ocak Cumartesi
19.00: 90 Meşaleli gencin yürüyüşü
Temsili Anıtın Açılışı ve Bayrak Teslimi
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Kuran-ı Kerim Tilaveti
AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi YRD. DOÇ. DR. Levent Düzcü’nün Sarıkamış Sohbeti
Çadırda aziz şehitlerimizin cebinden çıkan mektupların üniversite öğrencileri tarafından okunması
Ağıtlar, türküler ve şiirler, Kuran-ı Kerim Tilaveti
120 Film ve Belgesellerin izlenmesi
7 Ocak Pazar
07.25: Sabah Namazı
8.30: Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün önünde servis kaldırılacak.
10.00: Abant Gölü çevresinde 1000 kişilik bir grupla 6 Km’lik mesafenin tekbirler ve atlı birlikler eşliğinde yürünmesi.
11.00: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Kuran-ı Kerim Tilaveti
Açılış Konuşması
Selamlama konuşması
Tiyatro gösterileri
Dua
Kapanış
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