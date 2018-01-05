Haber: Semih Baykal

22 Aralık 19114’te başlayıp, 9 Ocak 1915’te biten Sarıkamış Harekatı 18 gün sürdü. Askerlerin donarak ve hastalanarak hayatını kaybettiği harekatın üzerinden 103 yıl geçti. Bolu Valiliği ve Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ortaklaşa 6-7 Ocak tarihleri arasında Abant’ta Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenleyecek. Anma programı 6 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da 90 Meşaleli gencin yürüyüşüyle başlayacak. Programının 2.Gününü olan 7 Ocak Pazar günü katılmak isteyen vatandaşlar için saat 8.30’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün önünden Abant’ta servis kaldırılacaktır. Sarıkamış Anma Programı şu şekilde;

6 Ocak Cumartesi

19.00: 90 Meşaleli gencin yürüyüşü

Temsili Anıtın Açılışı ve Bayrak Teslimi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Kuran-ı Kerim Tilaveti

AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi YRD. DOÇ. DR. Levent Düzcü’nün Sarıkamış Sohbeti

Çadırda aziz şehitlerimizin cebinden çıkan mektupların üniversite öğrencileri tarafından okunması

Ağıtlar, türküler ve şiirler, Kuran-ı Kerim Tilaveti

120 Film ve Belgesellerin izlenmesi

7 Ocak Pazar

07.25: Sabah Namazı

8.30: Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün önünde servis kaldırılacak.

10.00: Abant Gölü çevresinde 1000 kişilik bir grupla 6 Km’lik mesafenin tekbirler ve atlı birlikler eşliğinde yürünmesi.

11.00: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Kuran-ı Kerim Tilaveti

Açılış Konuşması

Selamlama konuşması

Tiyatro gösterileri

Dua

Kapanış