Sarıyer, Özcan Kızıltan’a emanet

Haber: Uğur Balaban

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sarıyer’de yaşanan görüş ayrılıkları sonrası teknik direktör Bülent Akan ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sarıyer’de Akan’dan boşalan koltuğa teknik direktör Özcan Kızıltan getirildi.63 yaşındaki teknik direktör en son Serik Belediyespor’da görev aldı. Sarıyer’de bir süre önce sportif direktörlüğe de Yakup Ateş getirilmişti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bolu’da sürdürecek olan lacivert-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor.