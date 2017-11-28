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28 Kasım 2017 Salı
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    • Şaşırtan takım lakapları

    TFF 1. Lig’de mücadele eden takımların gerçek isimlerinin yanı sıra lakapları da hayli ilgi çekici oldu. Boluspor’un takım lakabı Köroğlu-Yarenler, Cadde 14 olarak bilinirken ligde birinci sırada bulunan Ümraniyespor’un takım lakabı ise Tek Ses olarak belirlendi.

    28 Kasım 2017 Salı 09:17
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    Şaşırtan takım lakapları
    Haber: Kasım ŞAHİN
    Boluspor’un da yer aldığı TFF 1. Lig takımlarının lakap isimlerini araştırıp bulduk ve siz değerli okurlarımızla da bunu paylaşmak istedik. Takım isimlerinin lakapları ise bir hayli ilgi çekici oldu. Puan durumuna göre sırayla takım isimleri ve lakapları şu şekilde sıralandı.
    Ümraniyespor (Tek Ses), Ankaragücü (Gece Kondu), Giresunspor (Çotanaklar), Çaykur Rizespor (Rotasızlar), Adanaspor (Tur Beyleri), Elazığspor (Gakkoşlar), İstanbulspor (Boğalar), Boluspor (Köroğlu-Yarenler-Cadde 14), Gazişehir Gaziantepspor ( Hoş Gör), Altınordu (Şeytanlar), Balıkesirspor (Onkolikler), Samsunspor (Şirinler), Adanademirspor (Mavi Şimşekler), BB Erzurumspor (Dadaşlar), Eskişehirspor (Es Es Kırmızı Şimşekler), Denizlispor (Horozlar-Yeşil Cephe), Manisaspor (Tarzanlar) ve Gaziantepspor (Gençlik 27)
    LAKAPLARLA PUAN DURUMU
    Lakaplarla TFF 1. Ligin puan durumu ise şu şekilde olsaydı nasıl değerlendirildi bilmeyiz ama haberin amacına ulaşması için lakaplarla puan durumunu da yayınlıyoruz:
    Tek Ses 28, Gece Kondu 27, Çotanaklar 23, Rotasızlar 22, Tur Beyler 21, Gakkoşlar 18, Boğalar 18, Köroğlu, Yarenler, Cadde 14(17), Hoş Gör 16, Şeytanlar 16, Onkolikler 15, Şirinler 15, Mavi Şimşekler 15, Dadaşlar 14, Es Es Kırmızı Şimşekler 12, Horozlar Yeni Cephe 11, Tarzanlar 7 ve Gençlik 27 (2)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’de, Mücadele, Eden

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