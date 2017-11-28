Haber: Kasım ŞAHİN

Boluspor’un da yer aldığı TFF 1. Lig takımlarının lakap isimlerini araştırıp bulduk ve siz değerli okurlarımızla da bunu paylaşmak istedik. Takım isimlerinin lakapları ise bir hayli ilgi çekici oldu. Puan durumuna göre sırayla takım isimleri ve lakapları şu şekilde sıralandı.

Ümraniyespor (Tek Ses), Ankaragücü (Gece Kondu), Giresunspor (Çotanaklar), Çaykur Rizespor (Rotasızlar), Adanaspor (Tur Beyleri), Elazığspor (Gakkoşlar), İstanbulspor (Boğalar), Boluspor (Köroğlu-Yarenler-Cadde 14), Gazişehir Gaziantepspor ( Hoş Gör), Altınordu (Şeytanlar), Balıkesirspor (Onkolikler), Samsunspor (Şirinler), Adanademirspor (Mavi Şimşekler), BB Erzurumspor (Dadaşlar), Eskişehirspor (Es Es Kırmızı Şimşekler), Denizlispor (Horozlar-Yeşil Cephe), Manisaspor (Tarzanlar) ve Gaziantepspor (Gençlik 27)

LAKAPLARLA PUAN DURUMU

Lakaplarla TFF 1. Ligin puan durumu ise şu şekilde olsaydı nasıl değerlendirildi bilmeyiz ama haberin amacına ulaşması için lakaplarla puan durumunu da yayınlıyoruz:

Tek Ses 28, Gece Kondu 27, Çotanaklar 23, Rotasızlar 22, Tur Beyler 21, Gakkoşlar 18, Boğalar 18, Köroğlu, Yarenler, Cadde 14(17), Hoş Gör 16, Şeytanlar 16, Onkolikler 15, Şirinler 15, Mavi Şimşekler 15, Dadaşlar 14, Es Es Kırmızı Şimşekler 12, Horozlar Yeni Cephe 11, Tarzanlar 7 ve Gençlik 27 (2)