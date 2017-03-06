Haber: Aysun Beykoz

Bolu'nun başarılı Spor Kulübü Köroğlu Satranç Kulübü Büyük Köroğlu Ailesi'nde destek olmak isteyenler için haftasonunda bir kahvaltı gerçekleştirdi. Saat 10.00'da Solmaz­Ahmet Baysal Öğretmenevi Nilüfer Salon'da gerçekleşen kahvaltıya sporcular, sporcu velileri, protokol katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve Bolu Belediye Başkanı Emine Davarcıoğlu da kahvaltıda yerini aldı. Özel kupaların satıldığı etkinlikte yaklaşık salon tamamıyla doluydu. Kahvaltıda konuşan Köroğlu Satranç Kulübü’nün yönetimini tanıtıldı. Satranç sporunun faydalarından söz edildi. Bolu’nun satranç sporundaki başarılarından bahsedilerek başarılı sporcular davetlilere tanıtıldı. Aynı zamanda önemli organizasyonlarda sağlanan başarılar ve sporcular da özel görüntüler eşliğinde izleyenlere sunuldu. Kahvaltı canlı müzik ziyafetiyle tamamlanırken, Bolu’ya önümüzdeki dönemde satranç alanları yapılacağı bildirildi.