Haber: Esra Öztürk

Kursa başvurular için istenen belgeler şöyle:

a-Dilekçe

b-Diploma Sureti Noter Onaylı

c-GSHİM’den cezaları olmadığına dair yazı

d-Kursa katılacak adaylar 170 TL ücret

e-2 adet vesikalık foto

f-Sağlık raporu

g-Savcılık iyi hal kağıdı

h-Nüfus cüzdan fotokopisi

i-Ulusal sporcu olanlardan ulusal sporcu belgesi

j-Satranç sporu yaptığını belgelemek

Hızlı Satranç ve Yıldırım Satranç İl Birinciliği Turnuvaları Başlıyor

GHSİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliğinin düzenlediği "2017 Bolu Hızlı Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası" 8 Nisan 2017 tarihinde ve "2017 Bolu Yıldırım Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası" 9 Nisan 2017 tarihinde yapılacak. Turnuvalar Karaçayır 3000 Kişilik Kapalı Spor Salonunda yapılacak ve tek kategoride düzenlenecek. Turnuvaların online kayıtları başladı. Turnuvalara son başvuru tarihi 7 Nisan 2017 saat 17:00. Hızlı Satranç Turnuvası 10 dakika + 5 saniye eklemeli tempoyla; Yıldırım Satranç Turnuvası 5 dakika + 3 saniye eklemeli tempoyla her iki turnuvada İsviçre Sistemi 7 tur üzerinden oynanacak.