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29 Mart 2017 Çarşamba
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    • Satranç antrenörlüğü kursu açılıyor

    İlimizde Satranç 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu açılacak. İlgililerin gerekli evrakları hazırlayıp başvuru yapmaları gerekiyor.

    29 Mart 2017 Çarşamba 14:03
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    Satranç antrenörlüğü kursu açılıyor

    Haber: Esra Öztürk

     

    Kursa başvurular için istenen belgeler şöyle:

    a-Dilekçe

    b-Diploma Sureti Noter Onaylı

    c-GSHİM’den cezaları olmadığına dair yazı

    d-Kursa katılacak adaylar 170 TL ücret

    e-2 adet vesikalık foto

    f-Sağlık raporu

    g-Savcılık iyi hal kağıdı

    h-Nüfus cüzdan fotokopisi

    i-Ulusal sporcu olanlardan ulusal sporcu belgesi

    j-Satranç sporu yaptığını belgelemek

     

    Hızlı Satranç ve Yıldırım Satranç İl Birinciliği Turnuvaları Başlıyor

    GHSİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliğinin düzenlediği "2017 Bolu Hızlı Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası" 8 Nisan 2017 tarihinde ve "2017 Bolu Yıldırım Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası" 9 Nisan 2017 tarihinde yapılacak. Turnuvalar Karaçayır 3000 Kişilik Kapalı Spor Salonunda yapılacak ve tek kategoride düzenlenecek. Turnuvaların online kayıtları başladı. Turnuvalara son başvuru tarihi 7 Nisan 2017 saat 17:00. Hızlı Satranç Turnuvası 10 dakika + 5 saniye eklemeli tempoyla; Yıldırım Satranç Turnuvası 5 dakika + 3 saniye eklemeli tempoyla her iki turnuvada İsviçre Sistemi 7 tur üzerinden oynanacak. 

    Anahtar Kelimeler: İlimizde, Satranç, 1., Kademe, Yardımcı

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