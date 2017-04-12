Haber: Aysun Beykoz

GSHİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliğinin düzenlediği "Bolu Hızlı Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası" ve "Bolu Yıldırım Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası"08-09 Nisan 2017 tarihlerinde Karaçayır Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Önceki gün tek kategoride 10 dakika + 5 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan "2017 Bolu Hızlı Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası" ile 09 Nisan 2017 tarihinde tek kategoride 5 dakika + 3 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan "2017 Bolu Yıldırım Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvasında" derece yapan sporcular:

-BİRİNCİ: MUHAMMED CEMRE CEVRİN

-İKİNCİ: REŞAT SADIK

-ÜÇÜNCÜ: ONUR TOÇOĞLU(HIZLI SATRANÇ)

-ÜÇÜNCÜ:İBRAHİM KESKİNÖZ(YILDIRIM SATRANÇ)