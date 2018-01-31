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31 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Satranç Turnuvası başlıyor

    Okullar Arası minikler - küçükler - yıldızlar - gençler satranç yarışması 14 - 15 Şubat 2018 tarihlerinde Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evinde yapılacaktır.

    31 Ocak 2018 Çarşamba 13:49
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    Satranç Turnuvası başlıyor
     

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federastyou Bolu İl Temsilciliği ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği okul spor faaliyetleri kapsamında  “Okullar Arası minikler - küçükler - yıldızlar - gençler satranç yarışması”  14 - 15 Şubat 2018 tarihlerinde Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evinde yapılacaktır. Başvurular akiates@gmail.com adresine mail atılarak yapılacaktır. Yarışmaya son başvuru tarihi 09 Şubat Cumagünü saat 17.00'dir. Yarışmada oynanacak sistem katılımcı takım sayısına göre belirlenecektir. Yarışma 45 dakika + 30 saniye eklemeli tempo ile oynanacaktır. Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve program Yarışma Yönergesinde ve Satranç Branş Talimatında mevcuttur.

    Yarışmaya katılım ve başvuru şartları:

    Yarışmaya https://okulsporbilgi.gsb.gov.tr adresinden düzenlenmiş 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve öncesinde doğan sporcular ve Bolu Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne bağlı okullar katılabilirler.

    Başvurularda; sporcunun adı soyadı, doğum tarihi (gün, ay yıl), TC. Kimlik Numarası, (varsa) UKD, (varsa) ELO puanı ile FIDE ID kodunun, ayrıca telefon numarasının eksiksiz olarak bulunması zorunludur. Geç kayıt veya eksik bilgiden kaynaklanacak hak kayıplarından başvuru sahipleri sorumludur.

    Başvurular akiates@gmail.com adresine mail atılarak yapılacak.

    Tüm katılımcıların kayıt kontrol işlemini Teknik Toplantı öncesi tamamlamaları gerekmektedir.

    Yarışmalar; Miniklerde mahalli; küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde ise mahalli, grup ve Türkiye birinciliği kademelerinde, genel ve kız okul takımları arasında yapılacaktır.

    Yarışmalarda okul takımlarının 4 asil ve en fazla 2 yedek sporcudan oluşturdukları genel

    (erkek veya karma ) ve kız okul takımları olmak üzere 8 farklı kategoride yarışacaktır.

     

     

    KATEGORİSİ

    EĞİTİM KADEMESİ

    STATÜSÜ

    DOĞUM TARİHLERİ

    YAŞ ARALIĞI
    (2017 Yılı İtibariyle)

    MİNİKLER

    İLKOKUL

    MAHALLİ

    01.09.2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

     6 - 9 YAŞ

    KÜÇÜKLER

    ORTAOKUL

    MAHALLİ / ULUSAL

    2006 - 2007

    10 - 11 YAŞ

    YILDIZLAR

    ORTAOKUL

    MAHALLİ / ULUSAL

    01.09.2003
    2004 - 2005

    12 - 13 YAŞ

    GENÇLER

    LİSE

    MAHALLİ / ULUSAL

    01.09.1999 - 2000 - 2001 -2002 - 2003

    14 - 17 YAŞ

     

    Anahtar Kelimeler: Okullar, Arası, Minikler, Küçükler, Yıldızlar

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