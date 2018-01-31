Haber: Semih Baykal

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federastyou Bolu İl Temsilciliği ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği okul spor faaliyetleri kapsamında “Okullar Arası minikler - küçükler - yıldızlar - gençler satranç yarışması” 14 - 15 Şubat 2018 tarihlerinde Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evinde yapılacaktır. Başvurular akiates@gmail.com adresine mail atılarak yapılacaktır. Yarışmaya son başvuru tarihi 09 Şubat Cumagünü saat 17.00'dir. Yarışmada oynanacak sistem katılımcı takım sayısına göre belirlenecektir. Yarışma 45 dakika + 30 saniye eklemeli tempo ile oynanacaktır. Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve program Yarışma Yönergesinde ve Satranç Branş Talimatında mevcuttur.

Yarışmaya katılım ve başvuru şartları:

Yarışmaya https://okulsporbilgi.gsb.gov.tr adresinden düzenlenmiş 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve öncesinde doğan sporcular ve Bolu Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne bağlı okullar katılabilirler.

Başvurularda; sporcunun adı soyadı, doğum tarihi (gün, ay yıl), TC. Kimlik Numarası, (varsa) UKD, (varsa) ELO puanı ile FIDE ID kodunun, ayrıca telefon numarasının eksiksiz olarak bulunması zorunludur. Geç kayıt veya eksik bilgiden kaynaklanacak hak kayıplarından başvuru sahipleri sorumludur.

Başvurular akiates@gmail.com adresine mail atılarak yapılacak.

Tüm katılımcıların kayıt kontrol işlemini Teknik Toplantı öncesi tamamlamaları gerekmektedir.

Yarışmalar; Miniklerde mahalli; küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde ise mahalli, grup ve Türkiye birinciliği kademelerinde, genel ve kız okul takımları arasında yapılacaktır.

Yarışmalarda okul takımlarının 4 asil ve en fazla 2 yedek sporcudan oluşturdukları genel

(erkek veya karma ) ve kız okul takımları olmak üzere 8 farklı kategoride yarışacaktır.