Haber: Esra ÖZTÜRK
A, B ve C Kategorileri olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuvada derece yapan sporcular ödüllerini aldılar. Turnuvada 63 sporcu yarıştı. Turnuvada her kategorideki derece yapan ilk 3 sporcuya madalya verildi. Satranç İl Temsilciliği yarışan tüm sporcuları kutlayarak, gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti. 11 – 12 Kasım 2017 tarihlerinde A, B ve C Kategorilerinde 45 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvasında 3 kategoride derece yapan sporcular şöyle:
A KATEGORİSİ
1.Berk ÖZSAYIN – ZONGULDAK
2.Onur Kaan DEMİRTAŞ – BOLU
3.Eren ERDEM – BOLU
B KATEGORİSİ
1.Mehmet Serhat GÜL – DÜZCE
2.Bora ORHON – ANKARA
3.Kaan Arda AKBAY – BOLU
C KATEGORİSİ
1.Nisa Sena TAŞCI – DÜZCE
2.Semih EKİNCİ – BOLU
3.Tunahan BAHTİYAR – BOLU
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!