Haber: Esra ÖZTÜRK

A, B ve C Kategorileri olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuvada derece yapan sporcular ödüllerini aldılar. Turnuvada 63 sporcu yarıştı. Turnuvada her kategorideki derece yapan ilk 3 sporcuya madalya verildi. Satranç İl Temsilciliği yarışan tüm sporcuları kutlayarak, gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti. 11 – 12 Kasım 2017 tarihlerinde A, B ve C Kategorilerinde 45 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvasında 3 kategoride derece yapan sporcular şöyle:

A KATEGORİSİ

1.Berk ÖZSAYIN – ZONGULDAK

2.Onur Kaan DEMİRTAŞ – BOLU

3.Eren ERDEM – BOLU

B KATEGORİSİ

1.Mehmet Serhat GÜL – DÜZCE

2.Bora ORHON – ANKARA

3.Kaan Arda AKBAY – BOLU

C KATEGORİSİ

1.Nisa Sena TAŞCI – DÜZCE

2.Semih EKİNCİ – BOLU

3.Tunahan BAHTİYAR – BOLU