Haber: Erdal Tanrıverdi

Önceki gün oynanan 41 sporcunun ter döktüğü 2017 Bolu İl Birinciliği Satranç Turnuvasında Şampiyon MUHAMMED CEMRE CEVRİN. Muhammed Cemre CEVRİN 6 maçta 5,5 puan toplayarak il birincisi oldu. İbrahim KESKİNÖZ 5 puan ve averajla ikinci, Eren ERDEM de 5 puan toplayarak il üçüncüsü olmuştur. Özellikle son turların çok çekişmeli geçtiği turnuva sonunda mutlu sona ulaşan Muhammed Cemre CEVRİN, 27 Ocak - 04 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya-Lara-Mardan Palace otelde gerçekleştirilecek olan 2017 Türkiye Kupası Şampiyonasında ilimizi temsil edecek.

Hakemlik kursu açılacak

İlimizde yeterli katılımcıya ulaşıldığında (30 Kişi) 10-11-12 MART 2017 tarihlerinde "ADAY HAKEMLİK KURSU" açılacak. Kursa iştirak etmeyi düşünenler gerekli belgeleri tamamlayıp murat.canturk@hotmail.com adresine e-posta atabilir yada (532) 738 41 95 nolu telefonu arayarak katılım ile ilgili başvuru yapabilirler.

2017 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları yönergeleri yayınlandı. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları Finali 16 - 21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 19.01.2017 tarihi itibariyle il/ilçe katılım başvuruları başladı. Bu kapsamda; il ve ilçelerde oluşturulacak takımların katılım başvuruları aşağıdaki takım katılım formu doldurularak 10.02.2017 tarihine kadar il temsilciliği e-posta adresine bolu@tsf.org.tr gönderilmesi gerekiyor. 2017 Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonaları ile 27 Ocak - 04 Şubat tarihleri arasında yapılacak.