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25 Ocak 2017 Çarşamba
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    • Satrançta 2017 Bolu İl Birincisi Belli Oldu!

    GHSİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliğinin düzenlediği "2017 BOLU İL BİRİNCİLİĞİ" önceki gün Karaçayır Gençlik Merkezinde yapılan ödül töreni ile son buldu.

    25 Ocak 2017 Çarşamba 11:31
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    Satrançta 2017 Bolu İl Birincisi Belli Oldu!

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Önceki gün oynanan 41 sporcunun ter döktüğü 2017 Bolu İl Birinciliği Satranç Turnuvasında Şampiyon MUHAMMED CEMRE CEVRİN. Muhammed Cemre CEVRİN 6 maçta 5,5 puan toplayarak il birincisi oldu. İbrahim KESKİNÖZ 5 puan ve averajla ikinci, Eren ERDEM de 5 puan toplayarak il üçüncüsü olmuştur. Özellikle son turların çok çekişmeli geçtiği turnuva sonunda mutlu sona ulaşan Muhammed Cemre CEVRİN, 27 Ocak - 04 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya-Lara-Mardan Palace otelde gerçekleştirilecek olan 2017 Türkiye Kupası Şampiyonasında ilimizi temsil edecek.

    Hakemlik kursu açılacak

    İlimizde yeterli katılımcıya ulaşıldığında (30 Kişi) 10-11-12 MART 2017 tarihlerinde "ADAY HAKEMLİK KURSU" açılacak. Kursa iştirak etmeyi düşünenler gerekli belgeleri tamamlayıp murat.canturk@hotmail.com adresine e-posta atabilir yada (532) 738 41 95 nolu telefonu arayarak katılım ile ilgili başvuru yapabilirler.

    2017 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları

    Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları yönergeleri yayınlandı. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları Finali 16 - 21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 19.01.2017 tarihi itibariyle il/ilçe katılım başvuruları başladı. Bu kapsamda; il ve ilçelerde oluşturulacak takımların katılım başvuruları aşağıdaki takım katılım formu doldurularak 10.02.2017 tarihine kadar il temsilciliği e-posta adresine bolu@tsf.org.tr gönderilmesi gerekiyor. 2017 Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonaları ile 27 Ocak - 04 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

     

     

    Anahtar Kelimeler: GHSİM, Bolu, Satranç, İl, Temsilciliğinin

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