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13 Ekim 2017 Cuma
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    • Satrançta Cumhuriyet Kupası Heyecanı

    GHSİM, Bolu Rotary Kulübü ve TSF Bolu İl Temsilciliği’nin düzenlediği "Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası" 28 - 29 Ekim 2017 tarihlerinde Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evi’nde yapılacak. Turnuvanın online kayıtları başladı.

    13 Ekim 2017 Cuma 11:45
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    Satrançta Cumhuriyet Kupası Heyecanı

    Haber: Esra Öztürk

    Turnuvaya son başvuru tarihi 27 Ekim 2017 saat 17:00 olarak açıklandı. Turnuva 6 tur İsviçre Sistemi ile 45 dakika + 30 saniye eklemeli tempo ile oynanacak. Turnuvayla ilgili detaylı bilgi ve program yönergede yer alıyor.

     

    Turnuva Katılım ve Başvuru Şartları

    *Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve öncesinde doğan sporcular katılabilecek. TSF lisans alma ve vize yenilemek için: https://lisans.tsf.org.tr/online/ ziyaret edilmesi gerekiyor.

    *Kendi kategorisinden daha küçük yaş gruplarına kayıt yaptıran sporcuların kayıtları kendi kategorisine aktarılacak.

    *Sporcuların herhangi bir sınırlama olmaksızın üst yaş gruplarına kayıt yaptırabilmesi mümkün. Ancak online kayıtta üst kategorilere kayıt yapan sporcuların kayıtları, turnuva kayıt kontrolleri sırasında alt kategorilere geçişleri yapılmayacak. Turnuva kaydı yaparken uygun kategori seçimi yapılması gerekiyor.

    *Kayıtlarla ilgili bilgi ve iletişim için: Hüseyin ÇETİN’e (Tel:0505.345 38 36) ulaşılabilecek.

    Kategoriler

    Minikler Kategorisi (2009-2011 Arası Doğumlu Sporcular)

    Küçükler Kategorisi (2007-2008 Arası Doğumlu Sporcular)

    Yıldızlar Kategorisi (2004-2006 Arası Doğumlu Sporcular)

    Gençler Kategorisi (2001-2003 Arası Doğumlu Sporcular)

    Genel Kategori (2000 Ve Daha Önce Doğan Sporcular)

    Ödüller

    Her kategoride;

    1. 1,5 gr altın ve madalya

    2. 1 gr altın ve madalya

    3. 0,5 gr altın ve madalya

    4., 5. ve 6. olan sporculara ve her kategorideki en iyi kız sporcuya organizasyon komitesi çeşitli ödüller verecek.

    Anahtar Kelimeler: GHSİM, Bolu, Rotary, Kulübü, TSF

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