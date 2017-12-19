Haber: Esra Öztürk
Küçükler (7-12 Yaş) grubunda 12 kategoride, Yıldızlar grubunda da 8 kategoride düzenlenen turnuvada derece yapan sporcular ödüllerini aldılar. Turnuvada Küçükler grubunda 109 sporcu Yıldızlar grubunda da 28 sporcu yarıştı. Turnuvada her kategorideki derece yapan ilk 3 sporcuya madalya verilmiştir. Turnuvayı tamamlayan tüm sporcular 20-26 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’ da yapılacak olan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası ve Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonasında kendi yaş gruplarında yarışmaya hak kazandı. Önceki gün Küçükler (7-12 Yaş) ve Yıldızlar (13-18 Yaş) Kategorilerinde 7-8 Yaş grubunda 35 + 30 saniye/ hamle, diğer gruplarda 45 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan Bolu Küçükler (7-12 Yaş) Yarışması İl Birinciliği ve Bolu Yıldızlar (13-18) Yarışması İl Birinciliği Turnuvalarında genel ve kızlar olmak üzere yaş kategorilerinde derece yapan sporcular şöyle:
7 YAŞ KIZLAR
1-Elyesa Güler
2-Livanur Şener
3-Zümra Şener
7 YAŞ GENEL
Özbey Aktaş
Naim Ersöz
Enes Mete
8 YAŞ KIZLAR
Hilal Ela Bilir
Zeynep Sivri
Ayten Ertürk
8 YAŞ GENEL
Mehmet Mirza Kerem
Semih Ekinci
Tunahan Bahtiyar
9 YAŞ KIZLAR
Esra Özdemir
Eda Candan
Zümra Çinar
9 YAŞ GENEL
Çağan Özalp
Mustafa Said Altıntaş
Umut Kabadayı
10 YAŞ KIZLAR
Elif Çankaya
Biray Oğuz
Ayşe Dila Özlü
10 YAŞ GENEL
Yusuf Emir Demirel
Batuhan Zengin
Oğuzhan Ertoy
11 YAŞ KIZLAR
Sümeyye Feyza Arar
Sultan Nur Tireki
Berra Türk
11 YAŞ GENEL
Ahmet Aydın Çetin
Mustafa Kavuncu
Yusuf Özdemir
12 YAŞ KIZLAR
Sude Şahin
Zeynep İkra Altıntaş
Deniz Özgüneylioğlu
12 YAŞ GENEL
(CM) Efe Metehan Yavuz
Onur Kaan Demirtaş
Eren Erdem
13 YAŞ KIZLAR
Şeyma Toprak
Perihan Kaya
13 YAŞ GENEL
Salih Emir İnceoğlu
Hamza Efe Akdemir – Sakarya
İzzet Emir Töngü
14 YAŞ GENEL
Yahya Tarık Tabağ
15 YAŞ GENEL
Mustafa Öztürk
Eren Cankurtaran
16 YAŞ KIZLAR
Sibel Arslan
Özlem Çakır
16 YAŞ GENEL
Şevki Batuhan Yavuz
Furkan Akı
Emre Şener
17 YAŞ GENEL
Okan Özsakallıoğlu
Akın Özsakallıoğlu
Asım Yİrmili
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