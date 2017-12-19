Haber: Esra Öztürk

Küçükler (7-12 Yaş) grubunda 12 kategoride, Yıldızlar grubunda da 8 kategoride düzenlenen turnuvada derece yapan sporcular ödüllerini aldılar. Turnuvada Küçükler grubunda 109 sporcu Yıldızlar grubunda da 28 sporcu yarıştı. Turnuvada her kategorideki derece yapan ilk 3 sporcuya madalya verilmiştir. Turnuvayı tamamlayan tüm sporcular 20-26 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’ da yapılacak olan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası ve Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonasında kendi yaş gruplarında yarışmaya hak kazandı. Önceki gün Küçükler (7-12 Yaş) ve Yıldızlar (13-18 Yaş) Kategorilerinde 7-8 Yaş grubunda 35 + 30 saniye/ hamle, diğer gruplarda 45 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan Bolu Küçükler (7-12 Yaş) Yarışması İl Birinciliği ve Bolu Yıldızlar (13-18) Yarışması İl Birinciliği Turnuvalarında genel ve kızlar olmak üzere yaş kategorilerinde derece yapan sporcular şöyle:

7 YAŞ KIZLAR

1-Elyesa Güler

2-Livanur Şener

3-Zümra Şener

7 YAŞ GENEL

Özbey Aktaş

Naim Ersöz

Enes Mete

8 YAŞ KIZLAR

Hilal Ela Bilir

Zeynep Sivri

Ayten Ertürk

8 YAŞ GENEL

Mehmet Mirza Kerem

Semih Ekinci

Tunahan Bahtiyar

9 YAŞ KIZLAR

Esra Özdemir

Eda Candan

Zümra Çinar

9 YAŞ GENEL

Çağan Özalp

Mustafa Said Altıntaş

Umut Kabadayı

10 YAŞ KIZLAR

Elif Çankaya

Biray Oğuz

Ayşe Dila Özlü

10 YAŞ GENEL

Yusuf Emir Demirel

Batuhan Zengin

Oğuzhan Ertoy

11 YAŞ KIZLAR

Sümeyye Feyza Arar

Sultan Nur Tireki

Berra Türk

11 YAŞ GENEL

Ahmet Aydın Çetin

Mustafa Kavuncu

Yusuf Özdemir

12 YAŞ KIZLAR

Sude Şahin

Zeynep İkra Altıntaş

Deniz Özgüneylioğlu

12 YAŞ GENEL

(CM) Efe Metehan Yavuz

Onur Kaan Demirtaş

Eren Erdem

13 YAŞ KIZLAR

Şeyma Toprak

Perihan Kaya

13 YAŞ GENEL

Salih Emir İnceoğlu

Hamza Efe Akdemir – Sakarya

İzzet Emir Töngü

14 YAŞ GENEL

Yahya Tarık Tabağ

15 YAŞ GENEL

Mustafa Öztürk

Eren Cankurtaran

16 YAŞ KIZLAR

Sibel Arslan

Özlem Çakır

16 YAŞ GENEL

Şevki Batuhan Yavuz

Furkan Akı

Emre Şener

17 YAŞ GENEL

Okan Özsakallıoğlu

Akın Özsakallıoğlu

Asım Yİrmili