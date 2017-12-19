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19 Aralık 2017 Salı
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    • Satrançta madalyalar sahiplerini buldu

    GHSİM ve TSF Bolu İl Temsilciliği’nin düzenlediğiBolu küçükler yarışması İl Birinciliği ve Bolu yıldızlar yarışması il birinciliği Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evinde gerçekleşti.

    18 Aralık 2017 Pazartesi 13:12
    Bu haber 139 kez okundu
    Satrançta madalyalar sahiplerini buldu

    Haber: Esra Öztürk

    Küçükler (7-12 Yaş) grubunda 12 kategoride, Yıldızlar grubunda da 8 kategoride düzenlenen turnuvada derece yapan sporcular ödüllerini aldılar. Turnuvada Küçükler grubunda 109 sporcu Yıldızlar grubunda da 28 sporcu yarıştı. Turnuvada her kategorideki derece yapan ilk 3 sporcuya madalya verilmiştir. Turnuvayı tamamlayan tüm sporcular 20-26 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya’ da yapılacak olan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası ve Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonasında kendi yaş gruplarında yarışmaya hak kazandı. Önceki gün Küçükler (7-12 Yaş) ve Yıldızlar (13-18 Yaş) Kategorilerinde  7-8 Yaş grubunda 35 + 30 saniye/ hamle, diğer gruplarda 45 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan Bolu Küçükler (7-12 Yaş) Yarışması İl Birinciliği ve Bolu Yıldızlar (13-18) Yarışması İl Birinciliği Turnuvalarında genel ve kızlar olmak üzere yaş kategorilerinde derece yapan sporcular şöyle:

    7 YAŞ KIZLAR

    1-Elyesa Güler

    2-Livanur Şener

    3-Zümra Şener

    7 YAŞ GENEL

    Özbey Aktaş

    Naim Ersöz

    Enes Mete

    8 YAŞ KIZLAR

    Hilal Ela Bilir

    Zeynep Sivri

    Ayten Ertürk

    8 YAŞ GENEL

    Mehmet Mirza Kerem

    Semih Ekinci

    Tunahan Bahtiyar

    9 YAŞ KIZLAR

    Esra Özdemir

    Eda Candan

    Zümra Çinar

    9 YAŞ GENEL

    Çağan Özalp

    Mustafa Said Altıntaş

    Umut Kabadayı

    10 YAŞ KIZLAR

    Elif Çankaya

    Biray Oğuz

    Ayşe Dila Özlü

    10 YAŞ GENEL

    Yusuf Emir Demirel

    Batuhan Zengin

    Oğuzhan Ertoy

    11 YAŞ KIZLAR

    Sümeyye Feyza Arar

    Sultan Nur Tireki

    Berra Türk

    11 YAŞ GENEL

    Ahmet Aydın Çetin

    Mustafa Kavuncu

    Yusuf Özdemir

    12 YAŞ KIZLAR

    Sude Şahin

    Zeynep İkra Altıntaş

    Deniz Özgüneylioğlu

    12 YAŞ GENEL

    (CM) Efe Metehan Yavuz

    Onur Kaan Demirtaş

    Eren Erdem

    13 YAŞ KIZLAR

    Şeyma Toprak

    Perihan Kaya

    13 YAŞ GENEL

    Salih Emir İnceoğlu

    Hamza Efe Akdemir – Sakarya

    İzzet Emir Töngü

    14 YAŞ GENEL

    Yahya Tarık Tabağ

    15 YAŞ GENEL

    Mustafa Öztürk

    Eren Cankurtaran

    16 YAŞ KIZLAR

    Sibel Arslan

    Özlem Çakır

    16 YAŞ GENEL

    Şevki Batuhan Yavuz

    Furkan Akı

    Emre Şener

    17 YAŞ GENEL

    Okan Özsakallıoğlu

    Akın Özsakallıoğlu

    Asım Yİrmili 

    Anahtar Kelimeler: GHSİM, TSF, Bolu, İl, Temsilciliği’nin

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