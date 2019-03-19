Satrançta ödüller sahiplerini buldu

Haber: Esra Öztürk

İlimizde 12-13 Mart 2019 tarihleri arasında Solmaz – Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde düzenlenen Okul Sporları Minikler, Yıldızlar, Gençler Satranç Müsabakaları sona erdi. Okul Sporları Satranç Turnuvasında dereceye giren sporculara ödüllerini Şube Müdürleri Sadık Öztürk, Muzaffer Akdoğan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin YeşiL ve Satranç İl Temsilcimiz Akın Ateş ve okul müdürleri tarafından verildi.

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara yaptığı açıklamada bolu ailesi olarak okullarımızı, sporcu öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik eder; başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.