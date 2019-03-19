Satrançta ödüller sahiplerini buldu

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Gençler Satranç Müsabakaları gerçekleştirilen madalya töreninin ardından son buldu.

Satrançta ödüller sahiplerini buldu

Haber: Esra Öztürk

İlimizde 12-13 Mart 2019 tarihleri arasında Solmaz – Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde düzenlenen Okul Sporları Minikler, Yıldızlar, Gençler Satranç Müsabakaları sona erdi. Okul Sporları Satranç Turnuvasında dereceye giren sporculara ödüllerini Şube Müdürleri Sadık Öztürk, Muzaffer Akdoğan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin YeşiL ve Satranç İl Temsilcimiz Akın Ateş ve okul müdürleri tarafından verildi.

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara yaptığı açıklamada bolu ailesi olarak okullarımızı, sporcu öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik eder; başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Amatör Liglerde Neler Yaşandı?
Amatör Liglerde Neler Yaşandı?
  1. Spor

banner133

banner128

banner129

banner124