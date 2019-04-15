Satrançta Şampiyona Rüzgarı

Haber: Gökhan Aksoy

Diğer yandan 23 Nisan Satranç Turnuvası 20-21 Nisan tarihlerinde Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde gerçekleşecek 7-77 ye Lisansı olan tüm sporculara açık olan turnuvaya son başvuru tarihinin 18 Nisan saat 20:00 olduğu açıklandı. Turnuvada 8 yaş ve Altı, 12 yaş ve altı, 14 yaş ve alt ve Açık olmak üzere 4 kategoride yarışmalar yapılacak.

İzzet Baysal Turnuvası da Yapılacak

Satranç İl Temsilciliği’nden alınan bilgiye göre İzzet Baysal'a Şükran 1. ELO Satranç Turnuvası Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Toplam 2500₺ nakit ödülün dağıtılacağı turnuva 3 kategori olarak yönergede belirtilen kategorilere göre gerçekleşecek. Turnuva katkı payı A ve B kategorileri için 50₺, 10 Yaş ve Altı Kategorisi için 20₺ olarak açıklandı. Turnuva için son kayıt tarihinin 02 Mayıs 2019 saat 20:00 olduğu bildirildi.