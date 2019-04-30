Satrançta Şampiyonlar Belli Oldu

Haber: Gönül Olutürk
Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde 2 gün süren müsabakalar 4 kategoride gerçekleşti. Müsabakalar sonrası dereceler şu şekildi oluştu:
8 Yaş ve Altı
1.Muhammet Salih Konur – Düzce
2.Ahmet Kayra Toklu – Düzce
3.Tarık Ziya Çalışkan – Bolu
12 Yaş ve Altı
1.Çağan Özalp – Bolu
2.Miraç Kapcan – İstanbul
3.Kaan Melih Yanıkoğlu – Bolu
14 Yaş ve Altı
1.Eren Erdem – Bolu
2.Onur Kaan Demirtaş – Bolu
3.Sude Şahin – Bolu
Açık
1.Onur Toçoğlu – Bolu
2.Ayberk Toğrul – Bolu
3.Hasan Çelikcan - Bolu