Satrançta Şampiyonlar Belli Oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası’nda dereceye giren sporcular belli oldu.

Satrançta Şampiyonlar Belli Oldu


Haber: Gönül Olutürk

Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde 2 gün süren müsabakalar 4 kategoride gerçekleşti. Müsabakalar sonrası dereceler şu şekildi oluştu:

8 Yaş ve Altı

1.Muhammet Salih Konur – Düzce

2.Ahmet Kayra Toklu – Düzce

3.Tarık Ziya Çalışkan – Bolu

12 Yaş ve Altı

1.Çağan Özalp – Bolu

2.Miraç Kapcan – İstanbul

3.Kaan Melih Yanıkoğlu – Bolu

14 Yaş ve Altı

1.Eren Erdem – Bolu

2.Onur Kaan Demirtaş – Bolu

3.Sude Şahin – Bolu

Açık

1.Onur Toçoğlu – Bolu

2.Ayberk Toğrul – Bolu

3.Hasan Çelikcan - Bolu

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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