Haber: Aysun Beykoz

2016-2017 Okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen “Satranç İl Birinciliği” müsabakaları sona erdi. Yapılan müsabakalarda birinci olan okullar; Miniklerde Sakarya İlkokulu, Küçüklerde 100. Yıl Ortaokulu, Yıldızlarda 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu ve Gençlerde İzzet Baysal Anadolu Lisesi olmuştur. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Katılım sağlayan tüm öğrencilere, ailelerine, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.