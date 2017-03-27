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27 Mart 2017 Pazartesi
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    • Satrançta şampiyonlar belli oldu

    Bolu Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları haftasonunda tamamlandı. Müsabakalardan sonra dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

    27 Mart 2017 Pazartesi 14:00
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    Satrançta şampiyonlar belli oldu

    Haber: Aysun BEYKOZ

    GHSİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliği’nin düzenlediği "Bolu Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları" haftasonunda Karaçayır 3000 Kişilik Spor Salonu’nda yapılan ödül töreni ile son buldu. Küçükler ve Yıldızlar olmak üzere 2 kategoride düzenlenen turnuvada derece yapan takımlar kupa ve madalyalarını aldılar. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası Finallerine katılmaya hak kazanan takımlar da bu şekilde belli oldu. Küçükler ve Yıldızlar Kategorilerinde 45 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan Bolu Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvalarında 2 kategoride derece yapan takımlar şöyle:

    Küçükler

    Birinci Takım: Köroğlu Satranç Kulübü Küçükler

    İkinci Takım: Köroğlunun Kaplanları

    Üçüncü Takım: Fenomen Takımı

    Final Sıralaması - Takım Listeleri

    Küçükler kategorisinde 2 takım ikinciliği paylaştığı için kura çekimi sonrasında Köroğlunun Kaplanları 2., Fenomen Takımı da 3.olarak ilan edildi.

     

    Yıldızlar

    Birinci Takım: Köroğlu Satranç Kulübü Yıldızlar

    İkinci Takım: Köroğlu Beyaz Piyon

    Üçüncü Takım: İzzet Baysal Endüstri Meslek Beyaz At

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Küçükler, Yıldızlar, Takım, Satranç

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