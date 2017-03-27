Haber: Aysun BEYKOZ

GHSİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliği’nin düzenlediği "Bolu Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları" haftasonunda Karaçayır 3000 Kişilik Spor Salonu’nda yapılan ödül töreni ile son buldu. Küçükler ve Yıldızlar olmak üzere 2 kategoride düzenlenen turnuvada derece yapan takımlar kupa ve madalyalarını aldılar. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası Finallerine katılmaya hak kazanan takımlar da bu şekilde belli oldu. Küçükler ve Yıldızlar Kategorilerinde 45 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan Bolu Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvalarında 2 kategoride derece yapan takımlar şöyle:

Küçükler

Birinci Takım: Köroğlu Satranç Kulübü Küçükler

İkinci Takım: Köroğlunun Kaplanları

Üçüncü Takım: Fenomen Takımı

Final Sıralaması - Takım Listeleri

Küçükler kategorisinde 2 takım ikinciliği paylaştığı için kura çekimi sonrasında Köroğlunun Kaplanları 2., Fenomen Takımı da 3.olarak ilan edildi.

Yıldızlar

Birinci Takım: Köroğlu Satranç Kulübü Yıldızlar

İkinci Takım: Köroğlu Beyaz Piyon

Üçüncü Takım: İzzet Baysal Endüstri Meslek Beyaz At