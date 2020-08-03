Savaş Abak Aday Olmayacak

Haber: Ceylan Beykoz

Edinilen bilgiye göre bayram öncesi Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve birkaç iş adamı yemekte buluştular. Yemekte başkan adaylığı için isimi geçen Savaş Abak'a Belediye Başkanı Tanju Özcan her konuda destek olacağını, kulübün reklam gelirlerini arttırması için kapı kapı dolaşacağını, belediye olarak ta ne gerekiyorsa yapacağını taahhüt etti. Görüşmede Savaş Abak eski başkan Necip Çarıkçı'nın da bir bedel ödemesi gerektiğini, kulüpten alacağını almamasını, kendisininde arkadaşları ile 5 milyon TL'yi Boluspor'a bağışlayacağını söyledi. Bunun üzerine Başkan Tanju Özcan bu konuda kendisinin birşey yapamayacağını fakat kongreden sonra Çarıkçı'dan kulübe bağış isteyeceğini söyledi. Görüşmeler bu çerçevede tamamlandıktan sonra Savaş Abak arkadaşları ile görüşüp kararını vereceğini söyledi. Bayram arefesinde Başkan Özcan'ın tüm bu taahhütlerine karşın Savaş Abak'ın müdürü Başkan Tanju Özcan'ı arayarak Savaş Abak'ın aday olmayacağını söyledi.