Savunma Alarm Veriyor

Haber: Birol Ertunç

Lig’de en çok gol yiyen takım Eskişehirspor oldu. Boluspor da 11 golle en çok yiyen takımlar arasında yer aldı. Boluspor, ligde geride 7 hafta sonucunda en çok gol yiyen takımlardan biri oldu. Önceki dönemlerden kalan borçlar, yapılan kongre, geç yapılan transferler ve yönetimsel sıkıntılar gibi birçok sorun ile boğuşan Boluspor, ligde de kötü gidişata dur diyemiyor. Kırmızı-beyazlı takım, ligde geride kalan 7 haftalık periyotta en çok gol yiyen takımlar arasında bulunuyor. Kalesinde 11 gol gören Boluspor, bu alanda kötü takımlar arasında yer alıyor. Boluspor bu sezon, Osmanlıspor’dan 2, Erzurumspor’dan 1 ve Altay’dan 2, Ümraniye’den 1, İstanbulspor’dan 2 ve son olarak ta Balıkesirspor’dan 3 gol yedi. Ligde Eskişehirspor 14 golle en çok gol yiyen takım olarak son sırada yer alıyor. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Balıkesirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takım geç toplandı" demişti. Savunmada sorun yaşayan kırmızı-beyazlı takımda deneyimli teknik adamın nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Diğer yandan Boluspor kalecisi Hakan Canbazoğlu kaleye geçtiği 4 maçta da 90 dakikayı gol yemeden tamamlayamadı.