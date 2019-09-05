Sayısal Verilere Göre 1.Lig

Haber: Aysun Beykoz

İlk 3 hafta sonunda oluşan önemli istatistikleri sizler için derledik. İşte 2019-2020 sezonu Spor Toto 1.Lig ilk 3 hafta panorama:

Spor Toto 1.Lig'in en başarılı takımı Ümraniyespor

Spor Toto 1.Lig'de geride kalan 3 haftada 3 galibiyet alan Ümraniyespor 9 puan ile lider konumunda bulunuyor. Ümraniyespor ayrıca 9 golle en golcü takım, 23 isabetli şut ile en çok kaleyi bulan takım, +6 averaj ile en iyi averaja sahip konumunda bulunuyor

Hatayspor'un topla oynama, pas ve şut istatistikleri iyi

Geçen sezon play-off finaline kadar yükselen ancak Süper Lig'e çıkmayı başaramayan Hatayspor, 2019-2020 sezonunda da kalığı yerden devam ediyor. İlhan Palut yönetiminde kendine özgü bir oyun planı olan Hatayspor %63 topla oynama ortalaması ile bu alanda ilk sırada. Hatayspor ayrıca 459, 3 maç başına isabetli pas ortalaması yakalarken 48 şut ile kaleyi en çok deneyen takım oldu. Hatayspor topladığı 7 puan yanında attığı 7 golle zirve takibine devam ediyor

İşte ligin en çok topla oynayan 5 takımı

Hatayspor %63

Akhisarspor %58

Osmanlıspor %56

Erzurumspor %56

Giresunspor %56

Giresunspor kalesini koruyamıyor

Geride kalan 3 haftada en çok gol yiyen takım Giresunspor oldu. Karadeniz ekibi kalesinde 8 gol görürken Eskişehirspor ve İstanbulspor 6'şar gol yedi. İstanbulspor ayrıca 13 sarı kart ve 1 kırmızı kart ile en hırçın takım konumunda bulunuyor

Emircan Altıntaş gol krallığı sıralamasında birinci

Ümraniyespor'un 1995 doğumlu oyuncusu Emircan Altıntaş bu sezon Spor Toto 1.Lig'de oynadığı üç maçta da gol kaydetti. Toplam 4 gol atan Emircan böylece ilk üç hafta sonunda en golcü oyuncu oldu. Adanaspor'un yeni transferi Friday Eze ise 3 golle etkili olan bir başka isim oldu. Gimbert, Selim Ilgaz, Kappel, Ramazan Çivelek, Mirkan Aydın, Burhan Eşer, Muhsin Yıldırım, Emircan Aydoğan 2'şer gol atan oyuncular oldu

Selim Ilgaz en çok şut çeken oyuncusu

Spor Toto 1.Lig'de ilk 3 hafta sonunda en çok şut çeken oyuncu Hatayspor takımından Selim Ilgaz oldu. 1995 doğumlu Selim Ilgaz geride kalan üç haftada 14 şut çekerken 7 kez kaleyi buldu ve 2 gol attı Ligin en çok şut çeken oyuncuları: Selim Ilgaz (14), Anıl Koç (13), Mirkan Aydın (11), Burhan Eşer (10)

Karagümrük tecrübeli oyuncuları ile iyi başladı

Spor Toto 1.Lig'in yeni takımı Karagümrük kadrosunda bulunan tecrübeli oyuncuları ile sezona iyi başladı. İlk 3 hafta sonunda 7 puan alan Karagümrük'te 2 asist yapan Stefan Silva en çok gol pası veren dört oyuncudan biri (diğer oyuncular Selim Ilgaz, Kubilay Kanatsızkuş, İbrahim Yılmaz).

Karagümrük takımının kadrosunda Erkan Zengin, Barış Özbek, Barış Başdaş, Sercan Yıldırım, Mervan Çelik, Alparslan Erdem, Ramazan Çivelek, Turgut Doğan Şahin gibi Süper Lig tecrübesi olan isimler yer alıyor.

Bursaspor genç kadrosu ile 6 puan topladı

Bursaspor transfer döneminin son günlerinde transfer tahtasını açabildi. Timsahlar bir çok takviye yapmasına rağmen ilk 3 haftada altyapı destekli bir kadro ile mücadele etti. Bursaspor buna rağmen iki galibiyet alıp 6 puan topladı ve üst sıralarda yer aldı. Bursaspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Jani Atanasov 12 top çalma ve %100 başarı ile bu alanda ligin en iyi oyuncusu oldu