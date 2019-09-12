Sazdağı’nın Tedavisi Sürüyor

Haber: Birol Ertunç

Osmanlıspor ile oynanan hazırlık maçının hemen başında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncu için kulüpten yapılan yazılı açıklamada " Profesyonel Futbol Takımı oyucumuz Gökhan Sazdağı, Osmanlıspor ile oynanan hazırlık maçında sol üst baldırından sakatlanırken, yapılan kontroller sonrası ikinci derece kas hasarı tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından devam etmektedir" denildi. Kulüp doktoru Mustafa Cem Bozkurt imzalı yapılan açıklamada bu oyuncunun sahalara ne zaman dönebileceği ise belirtilmedi.