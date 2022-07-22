Schumacher eski patronuyla birlikte yarışları izliyor

Haber: Uğur Balaban

Ferrari eski takım patronu Jean Todt, Aralık 2013'de kayak yaparken ölümcül bir şekilde yaralanan ve o günden itibaren hayatını gizlilik içinde sürdüren Michael Schumacher hakkında konuştu.

Todt daha önce Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek; "Ayda en az iki kere ziyaret ederim. Onu yalnız bırakmıyorum. Ben, Michael, Corinna ve tüm ailesiyle birlikte çok şey yaşadık. Yaşadıklarımızın güzelliği bizim bir parçamızdır." demişti.

"Birlikte Formula 1 yarışlarını izliyoruz"

Son olarak Alman tv kanalı RTL'ye konuşan 76 yaşındaki Todt; "Onu özlemiyorum çünkü onu görüyorum. Michael ile birlikte Formula 1 yarışlarını izliyoruz. Tabii ki eskiden yaptığımız şeyleri özlemiyorum diyemem." dedi.

Alman pilot 2013 yılında yaşadığı kazada beynine aldığı darbe nedeniyle komaya girmişti. Yaşamını gizlilik içinde sürdüren Schumacher hakkında kesin bir bilgi olmasa da bilincinin yerinde olduğuna dair efsaneler ortaya çıkıyor.

Yine de Alman pilotun güncel sağlık durumu hakkında bilgiye erişmek imkânsıza yakın ve ailesi de bunun bu şekilde devam etmesini istiyor. Michael Schumacher, 7 kez Formula 1 şampiyonu unvanıyla birlikte motor sporlarının gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden birisi olarak kabul ediliyor.